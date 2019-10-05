إطلاق حملة مكبرة لتطهير المصارف المائية فى كفرشكر

عقد المهندس محمد حسيني عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالمجيد حسن عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالقليوبية، والمهندس نادر سعد مدير مكافحة ناقلات الأمراض، بهدف التنسيق حول حملتي القوارض والمصارف، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وأكد المهندس محمد حسيني رئيس مركز ومدينة كفرشكر أنه "يوجد عدد 5 مصارف بالمدينة والقرى نستهدف تطهيرها ورش المصارف بمبيدات وتقليل كثافات يرقات البعوض، مشيرة إلى أننا نعمل على تقليل كثافات القوارض بالمركز والقرى التابعة للمدينة" مشيرا إلى "أننا نعمل ونسعى بكل فكر وجهد من أجل إرضاء وتحسين حياة أهالينا بالمدينة والقرى بناء علي تعليمات محافظ القليوبية".



وأضاف الدكتور عبدالمجيد حسن مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة أنه جار العمل على بدء حملة مصارف موسعة على نطاق المحافظة بداية من الأسبوع المقبل، وأيضا شن حملة قوارض بالاشتراك مع مديرية الزراعة وذلك لمدة 30 يوما برعاية الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة.