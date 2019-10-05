"تعليم الإسكندرية" يزور وحدة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

ترأس يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، وفدًا لزيارة وحدة من وحدات قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، بقيادة العميد أشرف أبو زيد؛ لتقديم التهنئة للضباط، وضباط الصف والجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 73.



حيث تأتي الزيارة في إطار تفعيل المبادرة التي دشنها تعليم الإسكندرية مطلع الشهر الجاري للاحتفال بأمجاد أكتوبر من خلال الزيارات الميدانية، الإذاعة المدرسية، ومجلات الحائط، وموضوعات التعبير، وندوات التوعية لغرس الولاء والانتماء.



رافق وكيل تعليم الإسكندرية في الزيارة، شريف فتحي، مدير عام إدارة العامرية، ومحمد سليمان، مدير عام إدارة برج العرب، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وبعض المعلمين ومديري المدارس وبعض الطلاب رافعين أعلام مصر اعتزازا بهذا النصر المجيد.