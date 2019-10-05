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عالم

تونس تدعو للمشاركة بكثافة فى الانتخابات التشريعية غدا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:41 م
جريدة الدستور
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دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، التونسيين داخل وخارج البلاد إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي انطلقت منذ الأمس في الخارج، وتنطلق غدا بالداخل.

ورجح بفون- في تصريح إذاعي اليوم السبت- أن الهيئة قامت بالتنبيه على المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، نبيل القروي وقيس سعيد، بعدم الترويج لأي قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي الذي بدأ اليوم.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب.

ووفقا للبند 34 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الخاص بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية، تلغى نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين أن مخالفتهم للقواعد أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

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