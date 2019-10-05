رئيس أفغانستان: الرئيس الجديد يؤدى اليمين الدستورية خلال 3 أسابيع

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، "إن الرئيس الجديد للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".



وأضاف غاني- في تصريحات له نقلتها قناة (طلوع) الأفغانية- أن لجان الانتخابات تقع على عاتقها مسئولية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.



وكانت الانتخابات الرئاسية الأفغانية قد أجريت في 28 من شهر سبتمبر الماضي، حيث ترشح فيها 13 شخصا، بينهم الرئيس الحالي للبلاد.