الوزراء الأردني يؤكد حرص بلاده على المحافظة على كرامة المعلمين

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الحرص على كرامة المعلمين وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق الفريضة الواجبة عليهم تجاه الجيل، معربا عن أسفه إزاء أى حدث انتقص من كرامتهم.



وأكد الرزاز، في رسالة وجهها اليوم السبت للمعلمين في الاردن بمناسبة يوم المعلم ونقلته وكالة الأنباء الاردنية ( بترا)، أن "كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".



وأعرب عن أسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، والتزامها باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه " وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركزالوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة ".



وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الماضي إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 %على الرواتب الأساسية.



وتؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية".



وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".