بـ "لوك" جديد.. شاهد تامر حسني في أحدث ظهور له

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة ظهر فيها بـ "لوك" مختلف من داخل سيارته.



وظهر تامر حسني، بلوك من الشعر الخفيف والذقن الثقيلة وارتدى نظارة شمس، وعلق تامر حسنى على الصورة: "صباح الورد على أغلى ناس"، ونالت الصورة إعجاب كثير من المتابعين.



يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى أكتوبر الجارى، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.