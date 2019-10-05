"الممر" على شاشة التلفزيون إهداءا من المتحدة للخدمات الإعلامية

فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، وتزامنا مع الأحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، أعلنت الأخيرة إهداء عدد من الأعمال للعرض على شاشات قنوات التلفزيون المصرى الأرضية والفضائية لنشر الوعى الوطنى فى المناسبات المرتبطة بالمجتمع المصري.



و صرح تامر مرسى رئيس مجلس ادارة الشركة: " أن المجموعة قد اهدت عملين تمتلك حقوق عرضهما فى مصر هما: الفيلم الوثائقى "مصر من السما – الجزء الأول" والذى يسرد مراحل مختلفة من حياة مصر وذلك للعرض على احدى قنوات التلفزيون المصرى وذلك يوم الأحد السادس من أكتوبر.



كما أهدت المجموعة عرض فيلم "الممر" انتاج 2019 من إخراج وتأليف شريف عرفة وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس وذلك للعرض على احدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصرى يوم الأحد 6 اكتوبر ويعاد عرضه مرة اخري على احدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية وذلك يوم الجمعة 11 من اكتوبر 2019" كما أثنى الأستاذ تامر مرسى على دور التليفزيون المصري في زيادة الوعي وترسيخ القيم والمباديء المصرية.



جدير بالذكر أن مجموعة المتحدة أعلنت فى وقت سابق أن فيلم الممر سيتم اذاعته على قناة أون اي، يوم الأحد 6 اكتوبر الساعة العاشرة مساءا، وعلى قناة دى ام سي، يوم الجمعة 10 اكتوبر الساعة 11 مساءا. ِ