تسمم 3 أشخاص بوجبة طعام منزلي فاسدة في سوهاج

أصيب طالب وطفلين بحالة إعياء وقىء مستمر عقب تناولهم طعام منزلي فاسد بدائرة مركز سوهاج، وتم حجز المصابين الثلاثة داخل قسم الاستقبال بمستشفى سوهاج العام.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام، بإصابة 3 أشخاص بتسم عقب تناولهم طعامًا فاسدًا داخل المنزل بدائرة المركز.



انتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز وبالفحص تبين وصول كل من "محمد. م" 18 سنة طالب، "مصطفي. م" 5 سنوات، و"دعاء. ع"عامين، يقيمون بدائرة المركز، إلى المستشفى العام بمدينة سوهاج مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر وألم بالبطن إدعاء تناول طعام فاسد.



وبسؤال والد الأول والثاني وخال الثالثة "محمود. م " 32 سنة عامل، قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفى الشبهة الجنائية.



تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وملابساتها، كما تم وضع المصابين الثلاثة تحت الملاحظة بقسم الاستقبال بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.