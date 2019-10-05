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رئيس البرلمان العراقي يلتقي ممثلي التظاهرات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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التقى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني، لقناة "السومرية نيوز"، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب".

وأضاف أن "الحلبوسي يبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون".
وكان الحلبوسي قد أعلن، أمس الجمعة، دعوة ممثلي المتظاهرين لجلسة البرلمان، مؤكدا دعمه للمحتجين ومطالبهم.

وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات العراق التي انطلقت منذ الثلاثاء الماضي، إلى 75، معظمهم من المتظاهرين.

كما أصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية، وذلك بحسب صحيفة "الأنباء".

وتتضمن حصيلة القتلى ستة عناصر شرطة على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.

وخيّم هدوء حذر على شوارع العاصمة العراقية صباح اليوم السبت، بعد ساعات من قرار الحكومة رفع حظر التجوال الذي كانت فرضته قبل أيام، مع اتساع احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها قوات الأمن بالرصاص في أسوأ مواجهات تشهدها البلاد منذ تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) قبل عامين.

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