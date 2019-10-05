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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق إلى نحو 4 آلاف

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا قمع التظاهرات إلى ما يقارب 4 آلاف.

وأكد البياتي، أن العدد الكلي للضحايا حتى الآن في بغداد وباقي محافظات وسط، وجنوب البلاد، بلغ 3978 من بينهم 93 قتيلا.

وكشف أن عدد المتظاهرين الذين تم اعتقلهم، بلغ 567 معتقلا، وأطلق سراح 355 متظاهرا منهم.

ولفت عضو المفوضية، إلى تسجيل 37 ضررا متنوعا إثر قمع التظاهرات المستمرة في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارًا للاحتجاجات الشعبية.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب المحللين السياسيين، أن السبب الرئيسي للحراك الحالي في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

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