نادي القضاة يهنىء الرئيس بمناسبة 6 أكتوبر

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب السادس من أكتوبر.



وجاء في نص البرقية: "تطل علينا الذكرى السادسة والأربعين من حرب السادس من أكتوبر لتعيد لنا ذكريات الفخر والعزة نستحضر بتفاصيلها كل معاني الانتماء للوطن الغالي ونستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد.. استردت فيها مصر والأمة العربية كرامتها وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة.. وقدم فيها رجالنا من القوات المسلحة ملحمة فريدة في البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق".



و"إذ ننتهز هذه المناسبة العظيمة لنهنيء فخامتكم وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بهذه الذكرى الخالدة التي ستبقى شاخصة أمد الدهر على أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث.. حفظ الله مصر وجعلها أمنًا أمانًا سخاءً رخاءً".