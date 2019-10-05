هونج كونج: "العنف المفرط" يبرر تطبيق الطوارئ

قالت كاري لام، رئيسة هونج كونج التنفيذية، السبت، إن "العنف المفرط" في المركز المالي الآسيوي يبرر قرارها فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عاما بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة.



وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل، مع استمرار إغلاق مترو هونج كونج، اليوم، بعد ليلة من أحداث العنف التي شهدت إطلاق الشرطة النار على فتى، وإضرام المحتجين المطالبين بالديمقراطية النار في شركات ومحطات للمترو.



وقالت "لام"، في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه، أمس الجمعة، بموجب بنود قانون الطوارئ: "السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد، وترك مجتمعنا في حالة شلل نصفي اليوم".



وأضافت، في كلمة مسجلة بثها التليفزيون، أن "العنف المفرط يظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع، وهذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ أمس لتطبيق قانون حظر الأقنعة".



وبعد أحداث العنف، أمس، اتخذت الشركة المشغلة للسكك الحديدية خطوة غير مسبوقة وأمرت بإغلاق كامل للشبكة التي يستخدمها نحو خمسة ملايين شخص يوميًا، فيما ظلت المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة مغلقة.



ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات في أنحاء المدينة حتى الاثنين المقبل، وهو يوم عطلة رسمية لكن لم يتضح كيف سيؤثر إغلاق شبكة المترو على تلك الاحتجاجات.