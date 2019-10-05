ندوة بجامعة الزقازيق حول الجديد في الضرائب المستحقة على الدخل

ينظم مركز التدريب الإداري بجامعة الزقازيق، ندوة حول الجديد في الضرائب المستحقة على الدخل، بمنتصف أكتوبر الجاري، ضمن التطوير الإداري الذي تنتهجه الجامعة في الفترة المقبلة تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة بقاعة التدريب بالدور الثالث بإدارة الجامعة.



وصرحت لمياء عبد المطلب أمين عام جامعة الزقازيق، أن الهدف من عقد هذه الندوة هو اطلاع مسئولي الاستحقاقات والحسابات على الجديد في الضرائب المستحقة على الدخل، من أجل تذليل المشاكل الضريبية مع مصلحة الضرائب، مؤكدة أن كل يوم يأتي بالجديد بالنسبة للضرائب على المرتبات والأجور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.



يحاضر في الندوة الدكتور عبدالله قادوس مستشار المالية وخبير الضرائب المستحقة على المرتبات والأجور.



وأشار يحيى عسل مدير مركز التدريب الإداري إلى أن هذد الندوة تأتي ضمن الأنشطة التدريبية التي يقدمها المركز لتطوير أداء العاملين بالجهار الإداري بالجامعة، حيث ينفذ المركز برنامجا تدريبيا للعاملين في مختلف التخصصات لتنمية مهاراتهم الإدارية والتكنولوجية.