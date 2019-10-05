مقتل شخصين خلال مظاهرات في هايتي

أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، بمقتل شخصين على الأقل خلال أعمال عنف بين متظاهرين حاولوا الوصول إلى المطار وقوات الشرطة في هايتي.



فيما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، وذلك عقب رشقهم بالحجارة والزجاج من قبل بعض المتظاهرين.



وكان زعماء المعارضة في هايتى قد قادوا، أمس الجمعة، مسيرة ضخمة في العاصمة بورت أو برنس، تدعو لاستقالة الرئيس جوفينيل مويز، حيث يوجهون له اللوم بسبب التقاعس عن حل مشكلات نقص الغذاء والوقود على نطاق واسع، وتراجع العملة، وارتفاع مستوى التضخم، فضلًا عن توجيه اتهامات بالفساد ضد مسئولين حكوميين.