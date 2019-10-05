رصد 9 مواقف عشوائية فى الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت نتائج الحملات- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 9 مواقف عشوائية، 12 زجاج فاميه، و4 دراجات بدون لوحات معدنية، و1014 انتظارًا خاطئًا.



كما رصدت الحملات 14 سيارة متروكة ودراجة بخارية خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، وجارٍ الاستعلام عن حالة المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.