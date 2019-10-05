كنيسة العذراء "نجع رزق شنودة" تشارك بختام مهرجان الكرازة

شاركت كنيسة السيدة العذراء مريم نجع رزق شنودة بإيبارشية طهطا في سوهاج في ختام فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية للعام الحالي، تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة.



وشارك خلال العام الحالي بفعاليات المهرجان جميع الفئات العمرية بكنيسة نجع رزق شنودة من مراحل حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي في المسابقة الدراسية والقبطي والألحان والأنشطة المختلفة بمهرجان الكرازة المرقسية.



وحمل مهرجان الكرازة المرقسية للعام الحالي شعار "نقوم ونبني"، والذي ينطلق سنويًا بجميع إيبارشيات مصر ودول المهجر، في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تعليم أبنائها التاريخ الكنسي والعقيدة والألحان واللغة القبطيةـ بالإضافة على بعض الأنشطة المختلفة خلال فعالياته.