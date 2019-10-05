حجز موظف أشعل النيران بعيادة طبيب في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، السبت، بحجز موظف أشعل النيران داخل عيادة طبيب نساء لإخفاء جريمة السرقة، على ذمة التحقيقات، وكلفت بندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه، والتحفظ على كاميرات المراقبة.



كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضي بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات، واحتراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين على العيادة.



وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بأن الحريق نشب عمدًا.



تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو موظف إداري بذات المركز.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة سرقته كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات، وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز، مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وغافل أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة.