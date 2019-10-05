حبس سيدتين في اتهامهما بقتل طفلة بالخليفة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس سيدتين بتهمة قتل طفلة وإخفائها داخل حفرة بمنطقة الخليفة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة، تحت تصرف النيابة، وإعداد تقرير حول ما جاء بها، وتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة ووقت حدوثها، وأمرت رجال المباحث باستكمال تحرياتها حول الواقعة.



وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على طفلة مقتولة وملقاة في حفرة بمنطقة الخليفة، وتبين أن والدتها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب رفض زوجها نسبها إليه.



وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة، في منطقة الخارطة القديمة بالسيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو عام، وبها عدة إصابات في الوجه والرقبة وترتدي ملابسها.



دلت تحريات رجال الأمن، أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات كهربائية، عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث؛ لكشف غموض الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث ومناقشة شهود العيان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة "ى. ع"، 37 سنة؛ بسبب رفض زوجها نسب الطفلة إليه وشكه في سلوكها.



وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم.