هشام أنور رئيسًا للشركة القابضة للتشييد والتعمير

أصدر وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم 46 لسنة 2019، بتعيين المهندس هشام أنور أبوالعطا، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، اعتبارا من 5 أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس إدارة الشركة القابضة.



ويأتي القرار ليشمل في مادته الثانية أن تستمر المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ للشركة القابضة للتشييد والتعمير كما هي في الدورة الحالية للمجلس.



يذكر أن هشام أنور أبو العطا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير وتولى المنصب خلفا للمهندس السيد طوبا بعد رحيله في شهر يناير ٢٠١٩.