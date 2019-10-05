أستاذ علاقات دولية: تركيا الآن داخل دائرة صراعات.. ولن تسيطر على البطالة

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك تصرفات شرسة وغير لائقة من قبل من النظام السياسي في تركيا، وهذا يعطي مؤشرًا على عدم استقرار المؤسسة السياسية بقيادة رجب طيب أردوغان في إدارة المشهد الاقتصادي والسياسي.



وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مضيفًا أن تركيا تدخل دائرة من الصراعات سواء داخليًا أو خارجيًا وصراع البطالة وعدم السيطرة عليها.



وأوضح أن الشرطة التركية تعتقل عاملين تم فصلهم تعسفيًا اعتراضًا على قرارات غير قانونية يؤكد لنا أن القيادة السياسية في حالة من عدم الاستقرار خصوصا بعد انهيار الاقتصاد في تركيا، مشيرًا إلى أن أزمة أردوغان جعلته يصدر أزمات خارجية على أنها مؤامرة ضد بلاده.