تحرير 62 قضية تموينية في الجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



أسفرت جهود الحملة - خلال 24 ساعة الماضية - عن ضبط 62 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان أسعار، وإدارة 8 منشآت بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.