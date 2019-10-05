القبض على 20 تاجر مخدرات في الجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة موسعة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وفي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن القضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط وتجار المواد المخدرة.



أسفرت الحملة- خلال الـ24 ساعة المنقضية- عن ضبط 20 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، استروكس، وأقراص مخدرة.



تم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

