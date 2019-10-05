الصباح لـ"السيسى": الدماء الكويتية والمصرية امتزجت فى حرب أكتوبر

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن انتصارات السادس من أكتوبر الخالدة، مثلت ملحمة مجيدة شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، وجسدت بصورة جلية، الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين.



جاء ذلك في برقية تهنئة، بعث بها أمير الكويت، اليوم السبت، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأعرب أمير الكويت عن تمنياته للرئيس السيسى بدوام الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم، كل التقدم والازدهار.



كما بعث نائب الأمير ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، متمنيًا له موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها كل الرقي والازدهار.