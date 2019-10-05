الأنبا أنطونيوس يزور إيبارشية اليونان

يزور الأنبا انطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، إيبارشية اليونان للأقباط الارثوذكس.



وخلال الزيارة ترأس مطران القدس صلاة القداس الإلهي، شاركه في الصلاة القس يوحنا وفقي.



وكان قد أختتم الأنبا أنطونيوس مطران القدس، زيارته الرعوية إلى الكويت، السبت الماضي.



تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمدة ثلاث أيام بعيد الصليب، حيث تحتفل به مرتين في العام، الأولى في 27 سبتمبر، ويسمى عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة في القرن الرابع، والثاني في 19 مارس.



ويأتي احتفال الكنيسة من كل عام، نظرًا لليوم الذي ظهر فيه الصليب لأول مرة في 326 ميلادية على يد الملكة هيلانة، ويأتي بشكل دائم في أيام الصوم فقد رتب آباء الكنيسة الاحتفال بظهور الصليب في يوم تكريس كنيسته.