29 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

سجل الجانب الروسي من اللجنة الروسية- التركية، التي تراقب تنفيذ الهدنة السورية، 29 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا على مدار الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان اليوم السبت- أن 7 انتهاكات وقعت في محافظة إدلب، و6 في حماة و8 في اللاذقية، و8 في حلب، لافتة إلى أن الجيش الروسي لم يقم بأية عمليات إنسانية في سوريا خلال تلك الفترة المحددة.



يذكر أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وتقوم روسيا بعمليات إنسانية في جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم، كما تقدم المساعدة لدمشق في توفير ممر آمن لعودة اللاجئين السوريين.