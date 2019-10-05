مصرع وإصابة 21 شخصًا في تحطم حافلة بباكستان

لقي 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم، اليوم السبت، في قناة لصرف المياه على أحد الطرق السريعة في إقليم "بلوشستان" الباكستاني.



وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من منطقة "باسني" إلى مدينة "كراتشي"، حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

