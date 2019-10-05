دار أزياء أمريكية تستوحى تصميماتها من الحضارة المصرية القديمة

تستوحى دار الأزياء الأمريكية Ramomar Ny تصميماتها من الحضارة المصرية القديمة، وزينت منتجاتها التى تخص الرجال والنساء بأشكال منقولة عن النقوش بالمعابد والمسلات الفرعونية فى مزيج مبهر بين الموضة والفن والتاريخ.



وتعيد دار الأزياء الأمريكية إنتاج المنسوجات والأنماط الفاخرة بشكل يحترم ويقدر العصور القديمة في سياق حديث، ممجدة من قدسية هذه الرموز لدى الحضارات القديمة من خلال إحياء معانيها للجيل الجديد.



تعتبر Ramomar أن كلمة "ترف" تخص "الآلهة" من قوى الطبيعة العالمية والكون فى الحضارات القديمة، حيث تم تزيين المعابد المبنية للآلهة بالذهب واللازورد والمعادن الثمينة والمواد بجميع أنواعها، وشكل الترف والرفاهية جزءا خاصا من ثقافتهم وأفكارهم الدينية والدنيوية، من هنا رأت أن المرء عليه أن يستثمر هذه الأشياء الفاخرة والقيم الموجودة فى الحضارات من خلال إحياء أفكارها وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع العصر الحديث.



وطبعت العلامة التجارية النقوشات مثل الطيور أو الرسومات الموجودة على جدران المعابد كزهرة اللوتس، والصولجان، والكلمات باللغة المصرية القديمة والهيروغليفية على الأزياء الخاصة بالنساء كملابس البحر، والفساتين، وحقائب اليد والأحذية، ونفس الحال بالنسبة للجاكت الرجالى والبدلات التى تعطي إحساسا بالفخامة والبهاء.



واستعانت العلامة التجارية بعدد من الرسوم والرموز مثل "صولجان واس" الموجود بالمعابد، والذي استخدمه قدماء المصريين لاسيما الملوك أو الآلهة، فهو علامة على القوة والسيطرة، وعلى الحظ السعيد، ويقدم في العادة صولجان الواس من الإله إلى فرعون، كما توجد نقوش كثيرة تبينه خلف اسم الملك المكتوب، وكان يحمله ملك أو كاهن، وكتب بالفرعونية بأشكال عديدة ليعطى معانى مختلفة، ففى معنى يرمز إلى "السيادة والحظ"، وآخر يعنى مدينة طيبة "الأقصر حاليا"، وكان يكتب "واست" أي الجنوب.



استخدمت أيضًا زهرة اللوتس التى تعد واحدة من أشهر الرموز المصرية القديمة، ولا تزال الكلمة تستخدم بنفس المعنى حتى اليوم، وأظهرت العديد من الرسومات على جدران المعابد ملوك مصر الفراعنة وهم يمسكون باللوتس بأيديهم تقديرًا منهم لتلك الزهرة التى تمثل نهر النيل بأوراقها المتفرعة كالبحيرات، وساقها مثل المجراة، أما الزهرة نفسها فهى دلتا النيل.



