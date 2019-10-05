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سياسي

دفاع البرلمان: جلسات لبحث تطورات ملف بناء سد النهضة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
سد النهضة
سد النهضة
محمد جعفر
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قال عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، اللواء يحيى الكداوني، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من قانون المرور الجديد، مع نهاية الانعقاد الرابع، وسوف تستكمل المناقشة مع بداية الجلسات فى الانعقاد الأخير، حتى يتم الانتهاء من القانون ورفعه إلى الجلسة العامة، لإقراره.

وكشف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إجراءات التراخيص ومنظومة الرقابة المستحدثة في القانون سوف تعمل على ضبط منظومة المرور في مصر، والاعتماد على وسائل حديثة في الرقابة والمتابعة والرصد، حيث يتضمن مشروع القانون إلزامًا بإدخال المنظومة الإلكترونية وتسهيل إجراءات التراخيص، بجانب آليات أخرى لمنع سرقات السيارات وسرعة ضبطها من قبل الأجهزة الشرطية.

وأكد أن اللجنة تنوي عقد جلسات حوار مجتمعي جديدة عن أزمات البطالة والزيادة السكانية لبحث الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة هذه الأزمات، ووضع عدد من المقترحات المساعدة لها، في ظل أنهما يمثلان أكبر الأزمات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم الموارد التى تزيد معدلات الفقر.

وأشار إلى عقد جلسات بحضور الجهات المعنية لبحث تطورات ملف بناء سد النهضة فى دولة إثيوبيا وتأثيره على الأمن القومي المصرى، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدولة لمواجهة ذلك، والتعامل مع أي نقص محتمل لكمية المياه التى تمثل حصة مصر.

ولفت إلى متابعة الأحداث التي تدور بعد من الدول العربية وتؤثر على الأمن القومى المصرى، كالأزمة الليبية واليمنية، بجانب متابعة دور الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد أمنيًا وثقافيًا.

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