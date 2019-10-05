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الثقافة

"اللحاد" و"حلم يوسف".. عروض نوادي مسرح الشرقية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مشاهدات عروض نوادي المسرح بفرع الشرقية والتي تستمر حتى غد الأحد، بحضور لجنة المشاهدة بمسرح قصر ثقافة الزقازيق والمكونة من الكاتب يسرى حسان، والمخرج شريف صلاح الدين، والمخرج أحمد الصعيدي، حيث تم مشاهدة عرضين مسرحيين لفرقتى نوادى مسرح قصر ثقافة الزقازيق على مسرح القصر هما "صك الغفران" للمخرج محمد هاشم، والثاني بعنوان "ميت أبو شراب" للمخرج أحمد عبد الرزاق.

وفي ثانى أيام المشاهدات؛ توجهت اللجنة لقصر ثقافة بلبيس لمشاهدة عرض "اللحاد" تأليف عبد الفتاح قلعة وإخراج أحمد عبد القادر، تدور الأحداث حول تدهور أحوال الفن والفنانيين والإبداع وغياب الجمهور للمبدعين، فيما اضطر الرسام للذهاب إلى القبور لإنتاج وعرض إبداعاته بين رفات الموتي لزائري القبور الغائبين، ليصطدم بواقع مرير وقهر عجيب عندما يقع فى مفارقات المقارنة بينه وبين حارس القبور، ليقنعه اللحاد أنه لا وجود للفن والإبداع فيشتعل الصراع وتتصاعد الأحداث فى إطار هذا القهر، بينما جاء العرض الثاني بعنوان "لعبة" تأليف وإخراج شريف نصار، وتدور الأحداث حول حلم الفن لكل شخص يحب ويعشق خشبة المسرح وعن ابن يعيد نصوص والده القديمه ويحيي مسرحه، أما الثالث "قطايف أفندي" تأليف وإخراج ياسين رياض، وتدور الأحداث حول قضية الهجرة غير الشرعية وكان السبب فيها بخل الأب على أبنائه، والرابع بعنوان "حلم يوسف" تأليف بهيج إسماعيل وإخراج سيد جلال، وتدور الأحداث عن الصراع القائم بين الخير والشر بين الأرض والعرض.

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