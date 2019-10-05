تفاصيل زيارة الأنبا رافائيل إلى إيبارشيتي ملبورن وسيدني

يزور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إيبارشية سيدني 30 أكتوبر الجاري، وتستمر حتي 2 نوفمبر المقبل.



وفي السياق ذاته، يتجه الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إلى ملبورن في نوفمبر المقبل.



وخلال الزيارة يترأس أسقف كنائس وسط القاهرة احتفالية الكنيسة القبطية في ملبورن، ويشاركه الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز، وذلك يوم الأحد الموافق ٣ نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور الأنبا رافائيل والأنبا دانيال، وتكريم العديد من الرواد والخدام الأوائل، الذين قاموا بتأسيس الكنيسة، إضافة إلى بعض الفقرات والترانيم الروحية.