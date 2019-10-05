تأجيل الحكم على المتهمين بـ"فساد القمح" لـ10 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، تأجيل حكمها على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، تأجيلًا إداريًا لجلسة 10 أكتوبر الجاري.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.