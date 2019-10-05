حفل ختام الدورة الرابعة من مدارس أضِف بدرب 1718

يُقام في الرابعة من بعد عصر اليوم٬ بمركز "درب 1718" للفنون المعاصرة بمنطقة الفسطاط. حفل ختام الدورة الرابعة من مدارس أضِف والتي انعقدت خلال شهري الصيف، وهي ورش للفتيّة والفتيّات من أعمار 12 إلى 15 سنة، تدمج بين مجالات أربعة للتعبير الرقمي (الصوت والموسيقى - الفيديو وصناعة الأفلام - التعبير البصري - الحوسبة).



يضم الاحتفال عدِة فعاليات من بينها معرض فني لمشاريع الفتية والفتيات المشاركين في مدارس أضف، يتضمن برنامج الحفل عرض مشاريع الطلاب (لوحات٬ تصميمات رقمية٬ تراكات صوت٬ board games ) - عرض مشاريع اﻷفلام - مزيكا لايف مع إسلام صلاح وعمر كيال بمشاركة طلاب مدارس أضف وغيرها من الفعاليات.



خاض المُشاركون خلال مدارس أضف رحلة تعليمية وتربوية مُختلفة مُعتمدة على التجريب والمرح من خلال تجربة دمج بين أربع مناهج للتعبير الرقمي (الصوت والموسيقى - الفيديو وصناعة الأفلام - التعبير البصري - الحوسبة) بحيثُ مَر جميع المُشاركون بالمدارس الصيفية هذه السنة بالمحتوى المعرفي الخاص بالأربع مناهج.



أقيمت مدارس أضف بالشراكة مع عدد من المؤسسات في القاهرة: جمعية حماية البيئة من التلوث، ومؤسسة رواد التنمية - مصر، وجمعية ألوان وأوتار، وفي الإسكندرية وكالة بهنا، والمساحة المجتمعية لمؤسسة أضِف- دِكّة٬ وبدعم من مؤسسة دروسوس.

