السبت 05 أكتوبر 2019 الموافق 06 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

إصابة محمود عبدالعزيز بقطع في الرباط الصليبي يزيد معاناة الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ازدادت معاناة الزمالك قبل مواجهة نادي مصر غدا الأحد في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أن ذكرت وسائل اعلام محلية أن لاعب الوسط محمود عبد العزيز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيب لأشهر طويلة.

وسيغيب لاعب الوسط المؤثر طارق حامد بعد طرده في نهاية اللقاء السابق أمام مصر للمقاصة وتعرض بديله عبد العزيز لصدمة بعد أن ابتلي بالإصابة القوية للمرة الثالثة في مسيرته.

وأصيب عبد العزيز (29 عاما) في الدقائق الأخيرة بالمباراة وتشير تقارير صحفية إلى أنه سيخضع لجراحة في المانيا وسيغيب حتى نهاية الموسم، وسبق أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين مع فريقي الإسماعيلي وسموحة ولكن في الركبة الأخرى.

وحقق الزمالك الفوز 1-صفر في أول جولتين بالدوري أمام الاتحاد السكندري والمقاصة ويطمح لمواصلة انطلاقته المثالية أمام الوافد الجديد للمسابقة.

كما يفقد الزمالك جهود القائد محمود عبد الرزاق (شيكابالا) لتعرضه لإصابة عضلية في اللقاء الأخير أيضا وكذلك صانع اللعب يوسف ابراهيم (أوباما).

ورغم غياب عناصر بارزة يثق ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك في الخيارات المتاحة ومعظمهم من اللاعبين الدوليين في مصر أو بمنتخبات أخرى.

ونقل موقع الزمالك على الانترنت عن ميتشو قوله "يضم الفريق عناصر مميزة في جميع المراكز وهو ما يزيد روح التحدي لديهم.

"نسعى للحفاظ على قمة الدوري من خلال ثبات التشكيلة لكن الإصابات وإيقاف بعض اللاعبين يجبرنا على التعديل مما قد يؤثر سلبيا في بعض الاحيان".

وحقق نادي مصر نقطة واحدة من مباراتين هذا الموسم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

النائب العام يكشف تفاصيل اعتداء ضابط شرطة على محام بالمحلة

منذ يوم

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

منذ حوالي 8 ساعات

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

منذ حوالي 16 ساعة

قصة الطفل "آدم".. طردوه من الحضانة بلا ذنبٍ

ads

الصور

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

image description

مراحل صناعة المشابك الخشب

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

لماذا امتنع "مذيع الجزيرة" فيصل القاسم عن مهاجمة مصر؟..شقيقه يروي التفاصيل

أيام زمان

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

تعرف على سبب "اللطمة" التي تلقتها زينات صدقي من الريحاني

هدى سلطان تكشف سبب مقاطعتها لشقيقها محمد فوزي (فيديو)

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

الصحة

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

انخفاض الوزن عند الولادة يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض القلب

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

20 مليون دولار يحتاجها السودان لمكافحة الكوليرا

الرئيس نيوز

تراجع جديد فى أسعار الذهب

عن رفع السقف السياسي والإعلامي.. "الكرامة": أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا

20 يناير نظر الطعن على براءة العادلي في "أموال الداخلية"

وزير المالية: نتبنى آليات عملية لتمكين الكفاءات الشابة من شغل المواقع القيادية

منوعات

تخريج أول دفعة دراسات عليا في الاستشعار عن بعد بـ"عين شمس"

نيجيريا: العاملون في مجال التكنولوجيا ينظمون حملة ضد الشرطة

ارجنتينية تعذب وتقتل كلبة الجيران بعدما تشاجرت مع كلبتها

مؤسسة بيئية تتيح للزوار تصوير الأسود عن قرب بجنوب إفريقيا

كشكول

تحت شعار"مدينتنا بيتنا".. جامعة القاهرة تطلق مبادرة "أصدقاء المدينة"

بتكلفة 2 مليون جنيه.. توصيل مياه الشرب لعدد من مدارس البحر الأحمر

الجامعة الألمانية تعلن عن 25 منحة دراسية للمبتكرين في ولاية "فورتمبرج"

بالأسماء.. تعيينات جديدة بجامعة بنها

إسلام سياسي

فيديو .. الإفتاء تكشف: كيف يرتدي الإخوان ثوب المظلومية للتغطية على جرائمهم؟!

سياسي ألماني: حتى كرة القدم غير آمنة من إرهاب أردوغان

طالبان تقتل 6 رجال شرطة فى إقليم شمال شرق أفغانستان

تخوفا من عمليات إرهابية… نيودلهي ترفع درجة التأهب


زيت وسكر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5 – 10 – 2019

أسعار الدولار اليوم السبت 5 – 10 – 2019

أسعار الذهب اليوم السبت 5 – 10 – 2019

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا ينهون الجولة الآولى من المباحثات حول ملء السد

مقالات الرأي
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
بسنت حسن
جنة وأخواتها
المزيد

الثقافة

"الدروس المستفادة من حرب أكتوبر" ببيت ثقافة الفشن

مركز الحرية للإبداع يحتفل بذكرى نصر أكتوبر

"اللحاد" و"حلم يوسف".. عروض نوادي مسرح الشرقية

حفل ختام الدورة الرابعة من مدارس أضِف بدرب 1718

صفحتنا ع الفيس بوك