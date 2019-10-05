إصابة محمود عبدالعزيز بقطع في الرباط الصليبي يزيد معاناة الزمالك

ازدادت معاناة الزمالك قبل مواجهة نادي مصر غدا الأحد في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أن ذكرت وسائل اعلام محلية أن لاعب الوسط محمود عبد العزيز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليغيب لأشهر طويلة.



وسيغيب لاعب الوسط المؤثر طارق حامد بعد طرده في نهاية اللقاء السابق أمام مصر للمقاصة وتعرض بديله عبد العزيز لصدمة بعد أن ابتلي بالإصابة القوية للمرة الثالثة في مسيرته.



وأصيب عبد العزيز (29 عاما) في الدقائق الأخيرة بالمباراة وتشير تقارير صحفية إلى أنه سيخضع لجراحة في المانيا وسيغيب حتى نهاية الموسم، وسبق أن أصيب بقطع في الرباط الصليبي مرتين مع فريقي الإسماعيلي وسموحة ولكن في الركبة الأخرى.



وحقق الزمالك الفوز 1-صفر في أول جولتين بالدوري أمام الاتحاد السكندري والمقاصة ويطمح لمواصلة انطلاقته المثالية أمام الوافد الجديد للمسابقة.



كما يفقد الزمالك جهود القائد محمود عبد الرزاق (شيكابالا) لتعرضه لإصابة عضلية في اللقاء الأخير أيضا وكذلك صانع اللعب يوسف ابراهيم (أوباما).



ورغم غياب عناصر بارزة يثق ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك في الخيارات المتاحة ومعظمهم من اللاعبين الدوليين في مصر أو بمنتخبات أخرى.



ونقل موقع الزمالك على الانترنت عن ميتشو قوله "يضم الفريق عناصر مميزة في جميع المراكز وهو ما يزيد روح التحدي لديهم.



"نسعى للحفاظ على قمة الدوري من خلال ثبات التشكيلة لكن الإصابات وإيقاف بعض اللاعبين يجبرنا على التعديل مما قد يؤثر سلبيا في بعض الاحيان".



وحقق نادي مصر نقطة واحدة من مباراتين هذا الموسم.