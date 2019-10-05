السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم

أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر ٢٠١٩ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٠ دقيقة



ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-



- القاهرة أسيوط لمدة ٣٥ دقيقة



- أسيوط أسوان لمدة ٣٥ دقيقة



ثالثًا: خط بنها بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٤٥ دقيقة



رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٠ دقيقة



وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.