احتفالية جائزة نوار للرسم بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الليلة

ينظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية اليوم السبت، احتفالية جائزة نوار لفن الرسم في دورتها الثالثة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة، والفنان الدكتور أحمد نوار مؤسس الجائزة، وكلية الفنون الجميلة، متحف الفنون الجميلة بمحرم بك.



وتأتي هذه الدورة لتعقد في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية بعد الدورة الأولى بجامعة المنصورة، والثانية بجامعة جنوب الوادي - بالأقصر.



وتضمنت الدورة عقد مجموعة من ورش العمل وعددها 6 ورش عمل من خلال ثلاثة محاور بإجمالي عدد طلاب 220 طالب تحت إشراف كل من الدكتور حسن الفيداوي، والدكتورة نيفين الرفاعي، والدكتور رامز تاج.



وتشكلت لجنة التحكيم من كل من:

الناقد محمد كمال - رئيس لجنة التحكيم، والدكتور أمل نصر - الأمين العام للجائزة، والدكتور حسن الفيداوي، والناقد الدكتور خالد البغدادي، والدكتور دينا مندور - عميد كلية الفنون الجميلة،

والفنان علي سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة، والدكتور كريم حلمي - قومسيير الدورة الثالثة، والناقد الدكتور مصطفى عيسى، والناقدة الدكتورة هبه الهواري.



قام بالتقدم للمسابقة طلاب فنون جميلة جامعة الإسكندرية وتم فرز الأعمال ليصبح إجمالي عدد المشاركين 53 فنان.



وتبدأ الاحتفالية في تمام الساعة الخامسة مساء بجولة حرة داخل المتحف، ويبدأ الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساء، تليها تكريم الفنانين الفائزين والمكرمين.