رئيسة السلطة التنفيذية بهونغ كونغ تدين "مثيري الشغب"

أدانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام اليوم السبت، المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين خرّبوا محطات للقطارات السريعة ومتاجر خلال الليل ووصفتهم بأنهم "مثيرو شغب" أثاروا الخوف وشلوا حركة المدينة.



وقال لام في بيان متلفز إن "أفعال مثيري الشغب المتشددة تسببت بليلة حالكة الظلمة بالنسبة لهونغ كونغ وتركت مجتمع هونغ كونغ نصف مشلول اليوم. الجميع يشعرون بقلق كبير حتى أنهم خائفون".

