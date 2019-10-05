يامانيشي يفوز بسباق المشي لمسافة 20 كيلومترا ببطولة العالم

فاز الياباني توشيكازو يامانيشي بذهبية سباق‭ ‬المشي لمسافة 20 كيلومترا في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة اليوم السبت، ليصبح مرشحا للتفوق في سباقات الطرق على أرضه في أولمبياد طوكيو العام المقبل.



ووسط أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة في المساء تصدر يامانيشي بشكل مريح في النصف الثاني من السباق واجتاز خط النهاية بعد ساعة واحدة و26 دقيقة و34 ثانية.



واحتل الروسي فاسيلي ميزينوف، الذي يشارك كرياضي مستقل، المركز الثاني بفارق 15 ثانية عن يامانيشي.



وحصل بيرشيوش كارلستروم على البرونزية مسجلا ساعة و27 دقيقة ليمنح السويد أول ميدالية في سباق للمشي ببطولة العالم منذ 1991.



ولم يتمكن العديد من العدائين من إكمال السباق في كورنيش الدوحة الشهير والذي انطلق في الساعة 23:30 للتقليل من تأثير الحرارة على المتسابقين.