نظر دعوى عدم دستورية المادة 3 و7 من قانون الحجز الإدارى اليوم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الحجز الإدارى.



وتنص المادة 3 من قانون الحجز الإدارى على: "يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها، ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار، وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه".



وتنص المادة 7 من قانون الحجز الإدارى على أنه: "يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز، ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز، والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار، ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه، وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز، واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.