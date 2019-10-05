إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره أعلى الطريق فى النزهة

أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو فى النزهة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى جوزيف تيتو بالنزهة، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.