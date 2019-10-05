مايكروسوفت: إيران حاولت التجسس على حملة رئاسية أمريكية

قال نائب الرئيس في شركة الحواسيب النقالة والبرمجيات الأميركية، "مايكروسوفت" توم بيرت، في بيان، إن الجهاز الأمني السيبراني في الشركة قد اكتشف قيام مجموعة تسلّل إلكتروني مرتبطة بالحكومة الإيرانيّة، حاولت اختراق حسابات بريد إلكتروني خاصة بفريق إحدى الحملات الرئاسيّة الأميركيّة خلال الفترة من أغسطس سبتمبر.



وأضاف بيرت أنّ "الحسابات المُستهدَفة كانت تخص مسؤولين حكوميّين حاليّين وسابقين وبصحفيّين يعملون على تغطية العلاقات السياسيّة الدوليّة وإيرانيّين معروفين يعيشون خارج بلادهم"، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة في الاختراق لم تنجح سوى في اختراق سوى 4 حسابات لا يرتبط أيّ منها بفريق الحملة الرئاسية أو بالحكومة؟



يأتي هذا في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقة ما بين طهران وواشنطن توتّرًا منذ انسحاب الولايات المتّحدة أحاديًّا في مايو 2018 من الاتّفاق النووي.