عرض الفيلم البولندي"الأم جوان من الملائكة" بجزويت الإسكندرية

ينظم مركز جزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم٬ عرض للفيلم البولندي Mother Joan of the Angels أو الأم جوان من الملائكة. من إخراج:جيرزي كواليوروفيتش٬ عن قصة لــ جاروسلاف إيواسكوفيتش٬ وسيناريو لــ جيرزي كواليوروفيتش - تاديوش كونويكي. الفيلم من إنتاج 1961 وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة، الفيلم ناطق بالبولندية مصحوبا بترجمة للعربية.



وتدور أحداث الفيلم في أجواء رعب٬ في القرن السابع عشر، يزور دير صغير في بلدة صغيرة مسؤول كاثوليكي رفيع المستوى يحاول طرد الراهبة التي يفترض أنها من شياطين. تم حرق كاهن محلي لإحداث هذا الشرط من خلال الإغراء الجنسي للراهبات، وخاصة الأم المتفوقة التي جلبت الهستيريا الجماعية للمجموعة. هناك كاهن شاب آخر يساعد في طرد الأرواح الشريرة. لقائه الأول مع رئيس الدير، الأم جوان من الملائكة، شكلها الشيطان على ما يبدو - إنها تصيح بالتجديف وتحرض على الكاهن. تتوسل إلى الكاهن أن ينقذها ويساعدها على أن تكون قديسة.