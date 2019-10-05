سياسي ألماني: حتى كرة القدم غير آمنة من أردوغان

ذكر سياسي ألماني ينتمي لحزب الخضر أن الضجة التي حدثت حول أعلام نادي بروسيا مونشنجلادباخ لكرة القدم على هامش مباراة في دوري أبطال أوروبا مع نادي "إسطنبول باشاك شهر" التركي تلقي بظلال على الوضع في تركيا.



وقال جيم أوزدمير، المنحدر من أصول تركية، في تصريحات لصحيفة "دوناوكورير" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا يصح أن تصادر قوات الأمن التركية من مشجعي نادي جلادباخ أعلامهم لأنها تحمل صليبا"، مطالبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستخلاص العواقب من هذه الواقعة.



وذكر أوزدمير أن نادي باشاك شهر "ليس ناديا عاديا لكرة القدم، بل هو ناد صنيع أردوغان، تم تضخيمه بأموال كثيرة بدون مشجعين حقيقيين"، مضيفا أن حتى كرة القدم في تركيا "غير آمنة من خيالات السلطة المطلقة للسلطان الصوري أردوغان".