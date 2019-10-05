الليلة.. مناقشة كتاب الشعور بالرضا أو المهانة بدار هن

تستضيف دار هن للنشر، في السادسة مساء اليوم٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "قلق السعي إلى المكانة.. الشعور بالرضا أو المهانة" الصادر عن المركز القومي للترجمة، للباحث البريطاني آلان دي بوتون، وترجمة عادل نجيب بشري، ويتناول الكتاب بالنقاش والتحليل مدرب التنمية الثقافية سامح سليمان.



يذكر أن "سليمان" مدرب كتابة أدبية وسينمائية، مستشار النشر والمحرر الأدبي بمؤسسة مجاز الثقافية، مؤسس الصالون الثقافي (بحب السيما)، وصدر له كتاب (صناعة المسخ) ضمن سلسلة رؤى فلسفية، تحت الطبع (قهوة فرنساوي) مجموعة قصصية، نساء ضد التيار( حوارات صحفية) الهامش المحرم (حوارات صحفية)، و(تقنيات الكتابة الإبداعية قصة - رواية - سيناريو).



فى هذا الكتاب يوضح دو بوتون أن سعينا لأن نكون محبوبين ومقدرين يتفوق على سعينا لحيازة أي شىء آخر، بل إن كل ما نقوم به يهدف إلى تحسين مكانتنا، ذلك أن موقعنا على درجات السلم الاجتماعي يلعب دورًا حاسمًا فى حياتنا، لأن صورتنا الذاتية تعتمد بشدة على ما يراه الآخرون فينا.