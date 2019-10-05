بابا الفاتيكان يرسم 13 كاردينالا جديدا

يرسم البابا فرنسيس اليوم السبت 13 كاردينالا جديدا بينهم خبراء في الحوار مع الإسلام والاستماع للمهاجرين في خطوة إضافية لتشكيل هيئة كرادلة تقاسمه رؤيته وتكلف يوما ما انتخاب حبر أعظم جديد قد يكون أحدهم.



ومن أصل 225 كاردينالا، سيصبح عدد الذين يمكنهم التصويت لانتخاب بابا جديد يوما ما 128 كاردينالا -- تقل أعمارهم عن ثمانين عاما. واختار البابا فرنسيس 52 % من هؤلاء الناخبين واختار بنديكتوس السادس عشر ثلثهم والبابا يوحنا بولس الثاني 14 % منهم.



وقال رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان المونسنيور ميغيل أنخيل ايوسو غيكسو إن نصف الكرادلة الجدد يحملون صفات "مبشرين"، والاسباني ايوسو غيكسو نفسه مبشر وخبير في الإسلام وعاش لفترة طويلة في مصر والسودان.



ويرى كبير أساقفة الرباط منذ 2017 كريستوبال لوبيز روميرو ان رسمه كاردينالا يعد "تشجيعا" للمجتمعات الكاثوليكية في شمال إفريقيا التي "لا تكاد تُرى". ويضم المغرب حيث الإسلام هو دين الدولة، عددا قليلا من الكاثوليك الذين هاجر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء والتقى بهم البابا فرنسيس في مارس الماضي.