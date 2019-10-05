ارجنتينية تعذب وتقتل كلبة الجيران بعدما تشاجرت مع كلبتها

تجردت سيدة أرجنتينية فى الستينيات من العمر من أدنى مشاعر الرحمة والرفق بالحيوان بعدما قامت بربط كلبة الجيران فى شجرة وقامت بتعذيبها حتى الموت بعدما تشاجرت مع كلبتها.



وحدثت الواقعة فى مدينة كاياستا فى مقاطعة "سانتا فى " الكائنة فى شمال شرق الأرجنتين، حيث قامت السيدة وهى على المعاش بتعليق الكلبة فى الشجرة وتعذيبها حتى الموت، وقام أحد الجيران بتصوير الواقعة بالهاتف الذكى الخاص به.



وتضمنت اللقطات التى نشرتها صحيفة "ذا صن" السيدة وهى تعذب الكلبة، فيما يعدو طفل يبلغ من العمر عشر سنوات في محاولة لاثنائها عما تقوم به دون جدوى.



وقامت السيدة بتطويق عنق الكلبة بسلك ثم قامت برفع جيفة الحيوان المسكين فى الهواء بعدما قضت عليه حيث قامت بطعنه عدة مرات.



وقامت صاحبة الكلبة الضحية بإبلاغ الشرطة بالواقعة التى بدأت على الفور تحقيقا في ملابساته.