مؤسسة بيئية تتيح للزوار تصوير الأسود عن قرب بجنوب إفريقيا

في ظل رغبة المزيد من عشاق الحياة البرية على التعرف عن قرب على الأسود والتقاط صور لها، بدأت مؤسسة خيرية للحفاظ على البيئة فى جنوب أفريقيا توفير أقفاص خاصة من أجل الاقتراب لأقصى درجة من الأسود فى المحميات الطبيعية والتقاط صور لها عن قرب.



وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن فريقا تابعا لمنظمة "جى جى للحفاظ على البيئة" يقدم هذه التجربة للراغبين فى الاقتراب من الأسود وذلك من أجل جمع المال اللازم لتوفير الرعاية للاسود فى البرية، خاصة وأن كثير منها يعاني من ظروف سيئة،وذلك بعدما قضت فترة فى الأسر.



وقامت المؤسسة الخيرية بإعداد حفر خاصة واقفاص مؤمنة تتيح للزوار الفرصة لمشاهدة الأسود عن قرب والتقاط صور لها من زوايا غير تقليدية.



وقالت إحدى المتطوعات فى المؤسسة الخيرية فى تصريحات للصحيفة إن الهدف من هذه المبادرة هو توفير السيولة المالية لتقديم الرعاية الصحية للاسود والملاذ الآمن لها.