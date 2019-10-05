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منوعات

تفاح النرويج نضج قبل الأوان بسبب تغير المناخ

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
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شهدت النرويج موسما وفيرا ومثمرا من فاكهة التفاح، في الوقت الذي ربط فيه علماء الأرصاد الجوية تغير المناخ بسرعة نضج الثمار.

وقال أصحاب البساتين بمنطقة هاردانجر الغربية، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري، إن موسم التفاح هذا العام كان قصيرا ومكثفا بشكل غير عادي مع عدم وجود الوقت الكافي عن المعتاد للحصاد.

ووفقا للموقع، فإن كميات كبيرة من التفاح أصبحت جاهزة الآن للنقل إلى الموزعين وتم إزالة الفاكهة من الأشجار، وأن كميات التفاح تسببت في مشكلات لوجستية، مع نقص في المساحة وصناديق التخزين.

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