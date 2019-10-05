السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة بولاق الدكرور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.