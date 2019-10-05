معلمة بالأزهر تبتكر طريقة جديدة لحفظ القرآن

وقالت سارة رضا، ابتكرت لوحة تعزيز مثلها مثل لوحة الشرف تماما لتشجيع وتحفيز وتحبيب الطلاب علي حفظ الآيات في حصة القرآن.





وأكدت أن هذه الطريقة تهدف إلي رفع مستوي الطالب الضعيف أنه يشجع ويحفظ مثل باقي زملائه.





ابتكرت المعلمة سارة رضا، مدرسة القرآن الكريم بمعهد العريش الابتدائى الجديد لوحة تعزيز داخل الفصل للصف الثانى الابتدائى لتشجيع الطلاب علي حفظ القرآن الكريم بمختلف مستوياتهم القوي والضعيف والمتوسط.وأضافت مدرسة القرآن في مقطع فيديو مصور نشرته عبر جروب العاملين بالأزهر، أن اللوحة علي نظام سلالم، فالطالب الذي يتميز كل يوم يتم رفعه درجة علي أساس أنه حفظ وصعد درجة، وعندما يصعد إلي نهاية السلم يتم تكريمه من قبل شيخ المعهد بحيث يتم تشجيع الطلاب الآخرين لحفظ القرآن الكريم.