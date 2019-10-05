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رياضة

موعد مباراة الأهلى وأسوان والقنوات الناقلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أسوان، اليوم السبت، في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته التي حققها في المباريات الماضية، حيث سجل الأحمر 5 أهداف دون أن تتلقى شباكة أي أهداف.

ويتساوى الأهلي مع بيراميدز والزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتي سموحة والإنتاج الحربي.

موعد مباراة الأهلي وأسوان
تقام مباراة الأهلي وأسوان اليوم السبت في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد الأخير.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان
تنُقل أحداث مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري الممتاز اليوم السبت عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

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